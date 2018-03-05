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وزير الإسكان يصدر قرارات لـ 60 مشروعا عقاريا على مساحة 2375 فدان فى 60 يوما

الإثنين، 05 مارس 2018 10:11 ص
وزير الإسكان يصدر قرارات لـ 60 مشروعا عقاريا على مساحة 2375 فدان فى 60 يوما الدكتور مصطفى مدبولى - وزير الاسكان





كتب أحمد حسن
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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حقق العديد من المهام والإنجازات خلال الـ60   يوماً الماضية، حيث قام القطاع باستصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 18 مشروعاً عمرانياً وخدمياً واستثمارياً ستقام على مساحة إجمالية تخطت 2375 فداناً فى 8 مدن جديدة، لفتح آفاق جديدة للتنمية، بما ينعكس على إقامة مجتمعات عمرانية تضمن الاستدامة فى جميع المستويات.

من جانبها قالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات:" يؤدى قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة دوره الرئيس باعتباره حجر الزاوية والموجه الأساسى للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية فى جميع المجالات بالمدن الجديدة، تنفيذاً لسياسة الهيئة الرامية إلى التوسع (الكمى – النوعى)، فى إقامة المدن الجديدة، وتوسعاتها، مما يؤدى لتوسيع رقعة المعمور المصرى، وزيادة معدلات التنمية، وإقامة المشروعات المختلفة، التى توفر الآلاف من فرص العمل.


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وزاره الاسكان

هيئه المجتمعات العمرانيه

المدن الجديده

مشروعات عقاريه



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