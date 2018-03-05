وزير إماراتى: لا نقاش بعد لتمديد تخفيضات إنتاج أوبك إلى 2019

وزير إماراتى: لا نقاش بعد لتمديد تخفيضات إنتاج أوبك إلى 2019الإثنين، 05 مارس 2018 12:10 م
النفط - أرشيفية
رويترز
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قال رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول إن المنظمة لم تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج لتشمل العام القادم مضيفا أن التركيز مازال منصبا على تقليص مخزونات الخام العالمية.
وقال وزير الطاقة الإماراتى سهيل محمد المزروعي، الرئيس الحالى لأوبك، فى مقابلة مقتضبة قبيل مؤتمر الطاقة أسبوع سيرا فى هيوستون "نشعر أنه مازال هناك فائض فى السوق" مضيفا أنه "لا توجد محادثات بشأن (تمديد التخفيضات إلى 2019) فى هذه المرحلة".
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