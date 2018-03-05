وزير إماراتى: لا نقاش بعد لتمديد تخفيضات إنتاج أوبك إلى 2019







رويترز

قال رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول إن المنظمة لم تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج لتشمل العام القادم مضيفا أن التركيز مازال منصبا على تقليص مخزونات الخام العالمية.

وقال وزير الطاقة الإماراتى سهيل محمد المزروعي، الرئيس الحالى لأوبك، فى مقابلة مقتضبة قبيل مؤتمر الطاقة أسبوع سيرا فى هيوستون "نشعر أنه مازال هناك فائض فى السوق" مضيفا أنه "لا توجد محادثات بشأن (تمديد التخفيضات إلى 2019) فى هذه المرحلة".







