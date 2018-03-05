وزيرة الهجرة تلتقى المصريين بسيدنى لدعم مشاركتهم فى انتخابات الرئاسة







كتب محمود راغب

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجالية المصرية بمدينة سيدنى بمقر القنصلية العامة المصرية؛ لتسليط الضوء على ما تم من إنجازات للدولة المصرية خلال الأربعة أعوام الماضية، وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة كحق دستورى لكل مصرى، بحضور السفير محمد خيرت والقنصل العام يوسف شوقى.

وحرصت وزيرة الهجرة على بدء اللقاء بعرض فيلم "حكاية وطن" الذى يستعرض الإنجازات العظيمة والجهد الكبير للشعب المصرى، الذى بكى على إثره السيدات المصريات بالجالية، اللاتى أكدن أنهن سيقمن بتسويق الفيلم، لأنه خير رد على كل الادعاءات الكاذبة عن مصر، وأشارت الوزيرة إلى أن الجالية المصرية طالبت بنشره في مختلف الوسائل في مصر وخارجها حتى يصل لكل الفئات.

وتناولت "مكرم" إنجازات الدولة من مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات، والتحديات التى تواجه مصر وعلى رأسها محاربة الإرهاب الأسود، واستراتيجية الدولة للقضاء على الأفكار المتطرفة، فضلاً عن تأكيدها على التوجه العام للدولة فى مكافحة الفساد من خلال الدور البارز للرقابة الإدارية.

وخلال اللقاء، دارت المناقشات حول الانتخابات الرئاسية ومشاكل الرقم القومى، وأوضحت "مكرم" أن أى رقم قومى ينص بأن المصرى مقيم بالخارج يحق له الانتخاب، مؤكدة أن الإدلاء بالصوت الانتخابى هو حق دستورى للمصريين بالخارج، ونزولهم للانتخابات دليل قوى على مشاركة المصريين فى القرار السياسي بوطنهم.

وتناولت وزيرة الهجرة بشكل موسع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالشباب المصري داخليًا وخارجيًا، ورغبته لخلق صفوف ثانية من الشباب لقيادة الدولة في المستقبل، حيث أن سيادته يرى في ذلك جانب من جوانب التنمية المستدامة التي ستضمن لمصر الاستمرارية في التقدم والنهوض.

وأضافت "مكرم" أن ذلك جاء عن طريق تنظيم مؤتمرات الشباب في المحافظات المختلفة وكذلك منتدى شباب العالم الذي شاركت فيه السيدة رانيا المشاط، والتي تم اختيارها وزيرًا للسياحة، وهو ما يدل على أهمية هذه المؤتمرات وتحقيق الهدف منها، بالإضافة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الذي أفرز عددًا من الشباب للوزارات المختلفة منها وزارة الهجرة في مهمة معاون الوزير، وكذلك أكاديمية الشباب التي أعلنها السيد الرئيس لتدريب الشباب، فكل ذلك يشير لرغبة سيادته في خلق صفوف ثانية يتم تأهيلها للقيادة في مصر.

كما ناقشت وزيرة الهجرة، خلال حديثها، ملف السياحة في مصر والدور الهام لشباب الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج في الترويج للسياحة المصرية بين أقرانهم وذويهم في الجامعات وغيرها، من خلال استخدامهم نفس اللغة والثقافة الخاصة بالأماكن التي يعيشون فيها، ولذلك تحرص وزارة الهجرة على تنظيم زيارات لهم إلى مصر تتضمن رحلات سياحية لأماكن أثرية وغيرها من المدن الساحلية للتعرف على جمال هذا البلد ونقل هذه الصورة إلى الخارج بهدف الترويج لمصر سياحيًا.

وأثنت وزيرة الهجرة على دور وزيرة السياحة رانيا المشاط، باعتبارها من فئة الشباب المنضمة حديثًا للحكومة المصرية، لما تمتلكه من فكر استثماري متطور سيساعد في الترويج لهذا الملف من منظور جديد.

كما تطرقت السفيرة نبيلة مكرم لدور المرأة المصرية بالخارج والداخل ووعي القيادة السياسية بأهمية هذا الدور الفاعل، فكانت نتيجته تولي 6 وزيرات لحقائب وزارية ثقيلة في الحكومة المصرية للمرة الأولى، حيث يدل ذلك على ثقة القيادة السياسية في المرأة المصرية وقدرتها على صناعة الفارق، مضيفةً أن هذا الاتجاه يتضمن أيضا الوعي بدور المرأة المصرية المهاجرة في الحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وطالبت "مكرم" من الكيانات المصرية الموجودة داخل أستراليا بتنظيم فعاليات احتفالية على هامش الانتخابات الرئاسية لتشجيع المصريين المتواجدين على مسافات بعيدة عن البعثات الدبلوماسية للنزول والمشاركة بالعملية الانتخابية.

وأشارت "مكرم" لجهود السفارة المصرية في كانبرا لعمل مجلس يضم كافة الكيانات المصرية الموجودة بأستراليا حتى يتم العمل والتنسيق فيما بينهم ولتوحيد الجهود وتعزيزها من أجل خدمة الجاليات.

ولفتت الوزيرة إلى طلب البعض من الجاليات المصرية بأن تتضمن البرامج السياحية، التي ستقوم بإعدادها وزارة الهجرة، جزءًا من المشاركة المجتمعية في قرى الصعيد لتدريس اللغة العربية للأطفال والتنسيق لتنظيف الشوارع وغيرها.