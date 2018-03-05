وزيرة السياحة تروج لمدينة العلمين وتدعو النمساويين لزيارتها







ميرفت رشاد

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وفدا إعلاميا من ممثلي أهم الصحف النمساوية و هي Kurier و Kronen Zeitung و Die Presse و Der Satndard و Profil و APA، وذلك فى إطار الرحلة الصحفية التى تنظمها لهم هيئة تنشيط السياحة خلال الفترة من 1-5 مارس الجارى فى إطار تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج.

وقد استهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالوفد فى مصر، و أشارت الى الخطوات الجادة الجارى تنفيذها لاستعادة مصر لمكانتها على خريطة السياحة العالمية، مؤكدة أن مصر مقصدا سياحيا متميزا يزخر بالامكانات غير المحدودة، وان التنوع الذى يتميز به المقصد المصرى يجذب شرائح مختلفة من السائحين .

وقالت الوزيرة ان السياحة المصرية بدأت تستعيد عافيتها مشيرة الى التحسن الملحوظ الذى شهدته الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال 2017

وردا على سؤال حول الطاقة الفندقية في مصر وقدرتها على استيعاب الزيادة في اعداد السياحة الوافدة قالت الوزيرة ان هناك ما يقرب من 200 الف غرفة فندقية في مصر، وأضافت ان الدولة تتجه الآن الى إنشاء مدن جديدة على مستوى عالمي، مثل مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، والتي ستكون مدينة سكنية، صناعية، سياحية متكاملة ، حيث سيكون بها ما يقرب من 25 ألف غرفة فندقية، وحول سهولة الوصول اليها اشارت الوزيرة الى انه يمكن الوصول اليها عبر ثلاث مطارات هم برج العرب والعلمين ومرسى مطروح.

وفى سؤال للوفد عن المتحف المصرى الكبير قالت الوزيرة أن افتتاحه سيكون فى نهاية عام 2018، وأنه سيكون صرح أثري علمي كبير، وأكدت أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالسياحة الثقافية حيث ان مصر تمتلك كنوزا اثرية ليس لها مثيل في العالم، وان ارضها مازالت تخفي العديد من الأسرار التي تبوح لنا بها بين الحين والآخر مشيرة الى الاكتشافات الأثرية الأخيرة.

وحول التعاون السياحى بين مصر والدول المجاورة، أكدت الوزيرة أن الوزارة على أتم استعداد للتعاون والتبادل السياحى مع كافة الدول، واعطت مثالا على ذلك بالتعاون السياحى بين مصر وقبرص واليونان فى رحلات الكروز السياحية.

وحول مشاركة مصر فى بورصة برلين هذا العام أكدت على الاهتمام الذى توليه الوزارة بهذا المعرض باعتباره من أهم المعارض السياحية الدولية، حيث أنه يعتبر فرصة كبيرة للالتقاء مع شركاء المهنة والترويج للمقصد المصري، موضحة أن المشاركة هذا العام ستكون مختلفة ومميزة عن الأعوام السابقة.

وفى نهاية اللقاء وجهت الوزيرة الدعوة للشعب النمساوي لزيارة مصر للاستماع بتنوع منتجاتها السياحية التي قلما تجدها في اي مكان في العالم.

وأعرب الوفد عن سعادته بزيارته لمصر، واعجابه بالمناطق الأثرية التي قاموا بزيارتها و على رأسها الأهرامات.

جدير بالذكر أن الوفد يضم 6صحفيين، ويشمل برنامج الزيارة عقد لقاءات مع عدد من المسئولين، بالاضافة الى القيام بزيارة تعريفية لبعض المقاصد السياحية المصرية، وبعض المشروعات التنموية التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها كالعاصمة الإدارية الجديدة.