واس: وفاة الأمير محمد بن عبد العزيز آل مقرن

واس: وفاة الأمير محمد بن عبد العزيز آل مقرنالإثنين، 05 مارس 2018 01:54 م
الأمير محمد بن عبد العزيز آل مقرن
كتبت مريم بدر الدين
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أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن حسن بن عياف آل مقرن.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خبر الوفاة، مشيرة إلى أنه سيصلى عليه، اليوم الاثنين الموافق، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.
واس
والأمير والد كل من: الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين مدينة الرياض الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، والأمير خالد بن محمد بن عياف.
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