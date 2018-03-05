نقيب التمريض: عمومية عادية 15 مارس.. وحل مشاكل النوبتجيات قريبا







كتبت آية دعبس

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، ووكيل وزارة الصحة لشئون التمريض، أنه تقرر عقد الجمعية العمومية العادية يوم 15 مارس الجارى، على أن تناقش تقرير الأمين العام وأمين الصندوق والأنشطة المختلفة.

وقالت كوثر محمود نقيب التمريض، فى بيان، إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وعد بحل جميع مشاكل وقضايا التمريض المتعلقة بالنوبتجيات وبدل السهر ليتم رفعها بما يتناسب مع المجهودات التى يقدمها التمريض للمرضى.

وأضافت كوثر محمود أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة سيتقدم بمشروع قانون مزاولة المهنة الجديد إلى البرلمان خلال 30 يوما، خاصة أنه تم الانتهاء من مراجعته تشريعياً مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة تمريض من أجل مصر لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة.

وكشفت نقيب التمريض عن غلق 10 مراكز تقوم بمنح شهادات وهمية للتمريض، مؤكدة أن عمليات الرقابة على المستشفيات مستمرة لضبط مسيرة العمل، لافته إلى أن تم اختيار القاهرة عاصمة التمريض العربى لعام 2018، وتعينها نائب الأمين العام لاتحاد الممرضين العرب مؤكدة أنه سيتم وضع خطة لتوحيد التعليم التمريضى العربى ونقل الخبرات وتوفير فرص العمل المختلفة فى هذا المجال.