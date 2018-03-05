نشوى الحوفى لطلاب جامعة القناة: "الواسطة" لا تخلق مُبدعًا أبدًا







الإسماعيلية – جمال حراجى

قالت الكاتبة نشوى الجوفى إنه لابد من الاعتماد على الذات وتطوير المهارات وعدم الاعتماد على الواسطة وغيرها فالواسطة يمكن أن تتيح لك فرصة ولكنها أبدا لا تخلق مبدعًا، ومشكلتنا اليوم أننا نتحدث لغة واحدة ولكن بمعانى مختلفة.

وأكدت لشباب جامعة قناة السويس أنه لابد أن نقف على أرض واحدة فنحن فى زمن أساء استخدام المعنى لإيثار رسائل أخرى غير المقصودة، فهناك ولع باستهلاك مصطلحات وترجمتها بالخطأ، فعلينا بتحديد الإطار الدلالى للمفهوم والاهتمام بلغتنا فأنتم الشباب، لابد أن يتواصل مع بعضه البعض أكثر وفهم الرأى والرأى الآخر وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى والتأكد من مصادر المعلومات المنشورة، والبحث وراء صحتها، لزيادة التثقيف السياسى وتنمية روح الانتماء للوطن سعيا لخدمة الوطن والحفاظ عليه، وبث روح الإيجابية وتحقيق الطموحات لمستقبل أفضل خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال فعاليات مبادرة (اختار مستقبلك)، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمشرف العام على المبادرة، والدكتور محمد شقيدف المنسق العام للمبادرة، والدكتور ناصر مندور وكيل كليه الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والتى نظمتها رعاية الشباب بإشراف طارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومروة عدلى مدير النشاط الثقافى، فى إطار الملتقى الحوارى الخامس على مسرح الجامعة بعنوان، حقوق الإنسان من المنظور السياسى والأمن القومى، بمشاركة نشوى الحوفى الكتابة ومقدمه برامج الإذاعة والتليفزيون، وأسامة الدليل الكاتب الصحفى.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، بالطفرة الكبيرة التى تشهدها الجامعة الآن سواء على مستوى الطلاب أو شباب أعضاء هيئة التدريس القريبين من الطلاب فى السن ويكفرون مثلهم، وقال إننا بدأنا تطوير العديد من المقررات الدراسية فى العديد من الكليات ومن أهمها برامج الحاسب الآلى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة بل أن الثورة الصناعية الخامسة على مشارف الأبواب وتحتاج إلى نظام تعليمى مختلف بمهارات عالية حيث أن معظم المهن سوف تتغير وتطور أسرع من ما نحن نتخيل، وأن جامعة قناة السويس رائدة وستظل كذلك بمجهود وإخلاص أبنائها جميعا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هدفنا فى هذه المرحلة هو أن ينتقل الطالب من مرحلة التلقين والحفظ إلى مرحلة التفكير والمهارات التى تسمح له أن ينمى نفسه، وأننا فى سبيل، ذلك قمنا بإنشاء مركز تنمية ومهارات الموارد البشرية.