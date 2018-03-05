نشطاء يتهمون جنوب السودان باستخدام النفط لتمويل الصراع

نشطاء يتهمون جنوب السودان باستخدام النفط لتمويل الصراعالإثنين، 05 مارس 2018 10:12 م
رئيس جنوب السودان سالفاكير
نيروبى (رويترز)
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اتهمت جماعة حقوقية حكومة جنوب السودان اليوم الاثنين، بضخ أموال من شركة النفط الحكومية إلى ميليشيات مسؤولة عن أعمال وحشية وهجمات على مدنيين.
ونفى جنوب السودان التقرير الذى نشرته جماعة "ذا سنترى" التى شارك فى تأسيسها الممثل الأمريكي جورج كلونى.
وقال المتحدث الرئاسى أتينى ويك أتينى "أموال النفط لا تشترى حتى سكينا، إنها تستخدم لدفع رواتب موظفي الحكومة".
وقالت (ذا سنتري) إنها عثرت على وثائق ومنها كشوف مدفوعات من شركة النيل للبترول (نايلبت) تشير إلى استخدام أموال من الشركة لتمويل مقاتلين مشاركين في الحرب الأهلية.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الشركة.
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