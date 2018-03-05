video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نشطاء يتهمون جنوب السودان باستخدام النفط لتمويل الصراع

الإثنين، 05 مارس 2018 10:12 م
نشطاء يتهمون جنوب السودان باستخدام النفط لتمويل الصراع رئيس جنوب السودان سالفاكير





نيروبى (رويترز)
إضافة تعليق

 اتهمت جماعة حقوقية حكومة جنوب السودان اليوم الاثنين، بضخ أموال من شركة النفط الحكومية إلى ميليشيات مسؤولة عن أعمال وحشية وهجمات على مدنيين.

ونفى جنوب السودان التقرير الذى نشرته جماعة "ذا سنترى" التى شارك فى تأسيسها الممثل الأمريكي جورج كلونى.

وقال المتحدث الرئاسى أتينى ويك أتينى "أموال النفط لا تشترى حتى سكينا، إنها تستخدم لدفع رواتب موظفي الحكومة".

وقالت (ذا سنتري) إنها عثرت على وثائق ومنها كشوف مدفوعات من شركة النيل للبترول (نايلبت) تشير إلى استخدام أموال من الشركة لتمويل مقاتلين مشاركين في الحرب الأهلية.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الشركة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الجنوبية ترسل قوات حفظ سلام إلى جنوب السودان

اختتام الدورة التدريبية لقيادات لجنة تسيير الحوار الوطنى بجنوب السودان

جنوب السودان

اخبار جنوب السودان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة