نتنياهو: قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تاريخى

رويترز - أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تاريخى وسوف تتذكره إسرائيل، مؤكدا أن التحدى الأكبر فى الشرق الأوسط هو إيران ويجب إيقافها.

وقال نتنياهو - فى تصريحات خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى المكتب البيضاوى نقلها تليفزيون (سى إن إن) الأمريكى - إن التحدى الأكبر الذى يواجه بلدينا فى الشرق الأوسط والذى يواجه الجيران العرب أيضا هو إيران، مشيرا إلى أن طهران لم تتخلى عن طموحاتها النووية وأنها خرجت من الاتفاق النووى أكثر جرأة وقوة وتمارس العدوان فى كل مكان بما فى ذلك على حدودنا.

ووصف نتنياهو إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل بالتاريخي، أعقبه قرار جرئ بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس فى يوم الاستقلال لبلاده، على حد وصفه.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العلاقات الحالية مع إسرائيل بأنها الأفضل، مشددا على أنه يعمل بجد لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.