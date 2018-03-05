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نائب وزير الخارجية الكويتى: لم نقرر عودة لجان العمل المشتركة مع إيران

الإثنين، 05 مارس 2018 01:42 ص
نائب وزير الخارجية الكويتى: لم نقرر عودة لجان العمل المشتركة مع إيران وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد





(أ ش أ)
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أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، أن الكويت لم تتخذ قرارا حتى الآن، بعودة اللجان المشتركة مع الجانب الإيرانى إلى العمل.

وأضاف الجار الله، فى تصريح صحفى، أن استئناف الحوار الخليجى- الإيراني، يعتمد على المبادرات والالتزام بعلاقات طبيعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيران.

وأضاف نائب وزير الخارجية الكويتى قائلا  "إنه طالما أن هذه الاستحقاقات لم تتوافر بشكل مطلوب وكامل، اعتقد أن الحوار مازال مؤجلا".

وعلى صعيد أخر، أكد الجار الله أن الخارجية الكويتية، خاطبت السلطات اللبنانية، لتسليمها المتهم اللبنانى وزوجته السورية، المتهمين فى حادث قتل خادمة فلبينية، ووضع جثتها داخل ثلاجة "فريزر" شقتهما بالكويت، مشيرا إلى أنه تم إرسال جميع المستندات الرسمية المطلوبة لاسترداد المتهمين.

 


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