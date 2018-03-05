ملفات عن حرب العصابات وحرب المدن ضمن أحراز "كتائب أنصار الشريعة"







كتب إيهاب المهندس

عرضت الدائرة 11 إرهاب، بحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، أحراز محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، وضمت الأحراز ملفات عن حرب العصابات وعن حرب المدن.

وفضت المحكمة الحرز الخاص بالمتهم محمد يحيى الشحات، وهو عبارة عن حقيبة سوداء بداخلها الحاسب الآلى الخاص بالمتهم، وقامت المحكمة بتسليم الحاسب الآلى للخبير الفنى لاستخراج ذاكرة التخزين منه، وعرض الخبير ملف كتابى يحمل عنوان " سلسلة الإعداد للجهاد ــ والكمائن القاسمة فى شوارع العاصمة"، وقد بدأ بشرح معنى الكمين وهو عبارة عن مجموعة مسلحة ومتخفية ترصد هدف متحرك أو ثابت للعدو فى نقطة معينة، وتضرب الهدف بسرعة وتنسحب من الهدف بعد تدميره وقتل كل من فيه، وسلب محتوياته وأسلحته ومواده، وتكون مجموعة الكمين متنقلة بنقالة متحركة ويضرب الهدف منها بحسب الأوامر والأهداف.

كما تناول الكتاب أنواع الكمائن، واستخدام القنابل الخراقة والأسلحة الثقيلة مع موكب الرئيس، والكمين الثابت القوى ويستخدم أسلحة ثقيلة وقنابل ويكون عدده 15 عنصرًا، وكمين متجول متوسط كدورية الشرطة يستوجب فيه الأسلحة المتوسطة والقنابل ويكون عدده 7 عناصر، وكمين ثابت متوسط يستوجب أسلحة متوسطة وقنابل ويكون عدده 7، وكمين خفيف متنقل كنقالة شرطة واحدة يستوجب أسلحة خفيفة ويكون عدده 5، وكمين خفيف ثابت ككمين لشرطة داخل مفترق أو مكان ما ويستوجب مسدس من عيار 7 أو 9 وعدد أفراده 2 أو3.

وعرضت المحكمة ملف يحمل عنوان "المواد المتفجرة 1"، وبفتح المجلد تبين أنه يوضح قواعد التعامل مع المواد المتفجرة، وكيفية تحضير الأحماض والمفرقعات والخواص الكيميائية وقواعد التعامل مع المتفجرات والصواعق وقواعد الأمان فى نقلها.

كما عرضت المحكمة ملف ثانى يحمل عنوان "الواد المتفجرة 2"، وتحدث عن المتفجرات الدافعة، وأوضح أن هذا الجزء خاص بالمواد المتفجرة لضرب العدو، وتستخدم الأسلحة الدافعة والعبوات المتفجرة وأوضح طريقة التحضير لكل من الأنواع.

وعرضت المحكمة ملف بعنوان "حرب العصابات"، وأوضح بأن حرب العصابات شكل خاص من القتال يدور بين القوات النظامية والتشكيلات المسلحة والتى تعمل بمبدأ العقيدة، وتحدث عن حرب العصابات وعناصرها واستراتيجياتها.

فيما عرضت المحكمة عن ملف عن حرب المدان، وتحدث عن خطورتها ووجود مدنيين، وصعوبة التنسيق بين القوات، ثم اوضح الإجراءات الدفاعية وكيفية الهجوم على الأبنية، وكيفي دخول المبنى وكيفية عبور الحائط والتحرك حول الزاوية والمرور عبر النافذة، وكيفية التحرك للبناية وكيفي العبور للمناطق المفتوحة، وكيفية دخول البناية سواء فى المستويات المنخفضة والعالية، وكيفية استخدام القنابل اليديوية، وعرضت ملف بعنوان كيفية تجهيز الأمة للقتال.

وعرضت ملف يحمل عنوان "فنوان القتال"، وبفتح الملف تبين أنه استكمال لسلسلة الإعداد للجهاد، وأوضح طرق أعداد مقاتلين أكفاء، ويوضح فيها أهمية التدريب ومواصفات الجندى المثالى وأهمية الطاعة والصبر، والتدريب على أعمال الدوريات المقاتلة والحارسة والكاشفة، وأوضح مراحل الحرب من دفاع وتقدم وحروب واختراق.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.