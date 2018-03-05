مقتل بائع جائل أفريقى فى فلورنسا والقبض على مشتبه به إيطالى

مقتل بائع جائل أفريقى فى فلورنسا والقبض على مشتبه به إيطالىالإثنين، 05 مارس 2018 09:05 م
الشرطة الإيطالية
البندقية (رويترز)
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قالت الشرطة إن رجلا قتل بالرصاص بائعا جائلا من أفريقيا اليوم الاثنين، فى فلورنسا، أحد أشهر المقاصد السياحية فى إيطاليا.
وألقت الشرطة القبض على إيطإلى عمره 66 عاما قالت إنه أطلق ست رصاصات من مسدس على الرجل الأفريقى بينما كان يبيع حقائب جلدية ومظلات وحليا قرب جسر فى المدينة.
وذكرت الشرطة أنها عثرت على رسالة انتحار فى شقة المشتبه به وإن فحص حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى أظهر هوسه بالأسلحة. ولم تحدد الشرطة هوية الضحية أو تشر إلى الدافع وراء القتل.
وكان رجل إيطإلى له صلة بحزب الرابطة المناهض للمهاجرين فتح النار الشهر الماضى على مهاجرين أفارقة فى مدينة ماتشيراتا فأصاب 6 أشخاص قبل أن تلقى السلطات القبض عليه، فيما قالت الشرطة إنه هجوم وراءه دوافع عنصرية.
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