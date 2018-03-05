مصر للطيران تشارك فى معرض البحرين الدولى للسياحة والسفر

مصر للطيران تشارك فى معرض البحرين الدولى للسياحة والسفرالإثنين، 05 مارس 2018 11:08 ص
مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى
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شاركت مصر للطيران فى معرض السياحة والسفر الدولى، الذى أقيم مؤخرًا بدولة البحرين، بحضور عدد كبير من شركات السياحة والسفر، بالإضافة إلى عدد كبير من خبراء صناعة النقل الجوى.
ونظرًا لأهمية هذا الحدث السنوى، كونه ملتقى يجمع بين صناع السياحة والسفر وزائرى المعرض، فقد حرصت الشركة متمثلة فى مكتبها بدولة البحرين برئاسة طارق أحمد، على المشاركة والتواجد فى هذا الحدث من خلال جناح دعائى تضمن عرض لأحدث البرامج التسويقية والخدمات الجديدة التى تقدمها الشركة للعملائها حول العالم.
جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يوميًا إلى البحرين على متن أحدث طائرات الشركة من طراز البوينج B737-800NG.
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