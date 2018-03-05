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مصر لتأمينات الحياة: شهادة آمان تدعم الطبقات الكادحة وتلبى توجيهات الرئيس

الإثنين، 05 مارس 2018 09:25 م
مصر لتأمينات الحياة: شهادة آمان تدعم الطبقات الكادحة وتلبى توجيهات الرئيس رئيس الوزراء يشهد التوقيع





كتب عبد الحليم سالم
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أكد الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياه ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ان شهادة امان التى تم توقيعها مع البنوك المصرية الأربعة وبحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأمين على الطبقات الكادحة وعمال اليومية والتراحيل .

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

 

واضاف عبد العزيز ل" اليوم السابع" أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، شهد فعاليات توقيع بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، عقد شهادة أمان المصريين، مع الشركة بمقر مجلس الوزراء وبحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وحازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة.

وقال ان التوقيع بهدف التأمين الجماعي على حياة الحاصلين على شهادة أمان المصريين، التي بدأ طرحها أمس الأحد في البنوك الوطنية الأربعة، والتى تهدف للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وحول نسبة الفائدة على الشهادة قال عبد العزيز انها تبلغ 16% سنويًا، ومدتها 3 سنوات ويتم تجديدها مرتين، وأن المستندات المطلوبة لشراء شهادة "أمان المصريين" هي بطاقة الرقم القومي فقط ، لافتا أنه يتم شراء شهادة "أمان المصريين" مرة واحدة فقط في العمر، ومن الممكن الاستفادة منها من خلال تغطية تأمينية تصرف في نهاية مدة الشهادة أو يصرف معاشَا شهريًا من شركة التأمين وفقًا لقيمة الشهادة، مؤكدًا أنه يتم طرحها بدون رسوم إدارية، ويتم خصم رسوم اشتراك شهرية تبلغ قيمتها 4 جنيهات من عائد الشهادة، وأن العميل يختار بين معاش شهري مدى الحياة وفقًا لقيمة الشهادة أو الحصول على قيمة الشهادة كاملة، أو منح معاش شهري لمدة ما بين 5 إلي 10 سنوات، بمقدار يتراوح من 1000 إلي 3000 جنيه.

 

رئيسا البنك الاهلى ومصر لتامينات الحياه
رئيسا البنك الاهلى ومصر لتامينات الحياه=

وينص عقد تأمين شهادة أمان المصريين، على تغطية حالات الوفاة التي قد تحدث لأي من المؤمن عليهم خلال مدة التأمين، وتتعهد شركة مصر لتأمينات الحياة بموجب هذا العقد بدفع مبلغ التأمين في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين وقبل بلوغه الستين، مقابل سداد أقساط التأمين الشهرية في مواعيد استحقاقها

وفي حالة شراء العميل الشهادة بعد سن 57 سنة يجوز له التمتع بالتغطية التأمينية حتى تمام سن 60 سنة، وليس لهذا التأمين قيمة تصفية أو مبلغ مخفض كما لا يضمن دفع أي مبالغ في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين.

رئيسا تامينات الحياه وبنك مصر
رئيسا تامينات الحياه وبنك مصر

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الحكومة بإنشاء نظام تأمين علي الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة؛ للفئة العمرية من 18 إلي 59 سنة وبدون كشف طبي، وأن يتضمن التأمين الجديد ، شهادة تأمين علي الحياة بفئات تتراوح من 500 إلي 2500 جنيه، تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث، بمقدار يتراوح من 50 ألف إلي 250 ألف جنيه، أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين 5 إلي 10 سنوات، بمقدار يتراوح من 1000 إلي 3000 جنيه

 

توقيع الوثيقة الجديدة
توقيع الوثيقة الجديدة

 


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