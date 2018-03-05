مصرع طفل وإصابة آخر بحادث تصادم والعثور على جثة مسن بالبحيرة







البحيرة – جمال أبو الفضل – ناصر جودة

لقى قبل قليل، طفل مصرعه وأصيب آخر باشتباه ما بعد الارتجاج، إثر وقوع حادث تصادم أثناء عبورهما طريق أبو المطامير كفر الدوار، أمام قرية أبو العدا بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة أبو المطامير، من المستشفى العام، بوصول كل من "قاسم .ع.ق" 5 سنوات جثة هامدة، و"قاسم .م.ق" 7 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ومقيمان قرية أبو العدا بدائرة المركز.

وبسؤال عم الأول، ووالد الثانى "محمد .ق.م" 40 سنة ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء عبور الطفلين لطريق أبو المطامير كفر الدوار، أمام القرية محل إقامتهما، اصطدمت بهما سيارة ملاكى قيادة "شفيق .ص.ا" 29 سنة مندوب بشركة أدوية، ومقيم قرية كوم الفرج، بدائرة المركز، مما أدى لوفاة الأول وإصابة الثانى.

وبسؤال قائد السيارة، قرر بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة .

وعثر صباح اليوم، الأهالى بمنطقة شبرا التابعة لقسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، على جثة مسن داخل شقته بشارع مرعى شبرا بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود جثة عبد "المنعم .ج.ا" 70 سنة بدون عمل، ومقيم بذات العنوان مسجاه على ظهرها بصالة الشقة، ويرتدى كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وأخطرت النيابة العامة للتولى التحقيق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

وبسؤال شقيق المتوفى "ممدوح" 54 سنة عامل، ومقيم شبرا بدائرة القسم، قرر أن المتوفى يعيش بمفرده بالشقة المشار إليها منذ فترة، ولا يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما استقبلت مستشفى أبو حمص العام بالبحيرة، "رجب .ط.ا" 35 سنة، و"هانى .م.ع" 32 سنة عاملان بمزرعة دواجن بقرية الكشك، بدائرة المركز، ومقيماب مدينة أبوحمص، مصابين بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، بأنحاء متفرقة، بالجسم ولا يمكن استجوابهما

وبسؤال "أحمد .ع.ع" 33 سنة عامل بذات المزرعة ومقيم بذات القرية، قرر بأنه أثناء تواجد المصابان بغرفة العلف الملحقة بالمزرعة المشار إليها انفصل خرطوم الغاز المؤدى إلى مواسير التدفئة، فحدث تسرب منه، مما أدى لاشتعال النيران وحدوث إصابتهما.

وأضاف بانهيار سقف الغرفة المشار إليها ونفوق عدد من الدواجن ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.