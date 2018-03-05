مصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشين

مصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشينالإثنين، 05 مارس 2018 07:22 م
قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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لقيت طالبة بالبدرشين مصرعها بعد أن دهسها قطار أثناء عبورها السكة الحديد مساء اليوم الإثنين.
وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع فتاة صدمها قطار بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالبة إعدادى أثناء عبورها السكة الحديد صدمها قطار، ما أسفر عن مصرعها فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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