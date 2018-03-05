video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 01:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشين

الإثنين، 05 مارس 2018 07:22 م
مصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشين قطار - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

لقيت طالبة بالبدرشين مصرعها بعد أن دهسها قطار أثناء عبورها السكة الحديد مساء اليوم الإثنين.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع فتاة صدمها قطار بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالبة إعدادى أثناء عبورها السكة الحديد صدمها قطار، ما أسفر عن مصرعها فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس هيئة السكة الحديد يحاور الركاب من كابية جرار قطار المناشى

أخبار الحوادث

مصرع طالبة

حادث قطار

البدرشين

أمن الجيزة




لا تفوتك
استطلاع "مترو": محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

استطلاع "مترو": محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

صور.. العالم هذا الصباح.. "أوسكار 90" جوائز وفساتين بحفل هوليوودى.. شرطة أردوغان تسحل النساء وتعتقل 15 امرأة بأنقرة.. تحالف "برلوسكونى" فى مقدمة انتخابات إيطاليا.. ومستشار بابا الفاتيكان أمام القضاء بتهم جنسية

صور.. العالم هذا الصباح.. "أوسكار 90" جوائز وفساتين بحفل هوليوودى.. شرطة أردوغان تسحل النساء وتعتقل 15 امرأة بأنقرة.. تحالف "برلوسكونى" فى مقدمة انتخابات إيطاليا.. ومستشار بابا الفاتيكان أمام القضاء بتهم جنسية

الأهلى يحذر عبد الله السعيد من التهاون فى التدريبات بسبب "الدولارات"

الأهلى يحذر عبد الله السعيد من التهاون فى التدريبات بسبب "الدولارات"

الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة