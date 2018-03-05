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مصرع سائق وإصابة 9 آخرين بعد انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوى

الإثنين، 05 مارس 2018 09:36 م
مصرع سائق وإصابة 9 آخرين بعد انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوى حادث مرورى - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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لقى سائق و أصيب 9 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوى ، مما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه من القاهرة الى طريق أسيوط الصحراوى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 

 


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