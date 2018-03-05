مسئول ليبى: اجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية خطوة هامة

شدد أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية، لتأمين الحدود وحفظ منطقة الجنوب الليبى، والقضايا الأمنية الأخرى، مؤكدا على عدم حل تلك القضايا إلا بتوحيد المؤسسة العسكرية.

وطالب معيتيق فى حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية، بضرورة التنسيق بين التكتلات العسكرية فى الغرب والشرق، من أجل العمل على ملف الجنوب وجميع الملفات الليبية، انطلاقا من أن المؤسسات العسكرية تمثل الدولة الليبية وهو ما يجب العمل عليه بشكل جدى خلال الفترة الحالية.

وقال معيتيق إن حكومة الوفاق تتعامل مع ملف الجنوب الليبى بكل جدية، وأنها عقدت اجتماعا السبت، لكافة القيادات العسكرية لوضع خطة للتحرك بشأن الملف والسيطرة على الأوضاع هناك.

وعلق معيتيق على اجتماعات القاهرة فى فبراير الماضى، بين الأطراف الليبية فى الشرق والغرب، من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، قائلا: اجتماعات جيدة بنى عليها هيكلية مهمة للمؤسسة العسكرية بغض النظر عن الأطراف أو الشخصيات، وما تم التوصل إليه يعد خطوة هامة من حيث بناء المؤسسة التى تحارب الإرهاب، وتؤسس قوة تحارب الإرهاب وتدافع عن الحدود والأمن القومى.

وفيما يتعلق بالانتخابات القادمة، قال: من المنتظر إتمام الخطوات الممهدة لإجراء الانتخابات التى ستؤدى إلى الانتقال إلى مرحلة أساسية، يمكن فيها تقارب الأطراف وتوحيد المؤسسات، وتسعى حكومة الوفاق لأن يكون البرلمان هو المشرف على أداء الحكومة انطلاقا من اتفاقية الصخيرات.