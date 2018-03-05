video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدير "CIA" السابق: ترامب مفزوع من تحقيقات التدخلات الروسية بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 05 مارس 2018 09:18 م
مدير "CIA" السابق: ترامب مفزوع من تحقيقات التدخلات الروسية بانتخابات الرئاسة ترامب والـ CIA





واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

علق مدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق، جون برينان، على اتهام الرئيس دونالد ترامب لسلفه أوباما بتحريك التحقيق فى التدخلات الروسية بالانتخابات الأمريكية لتقليص فرص ترامب فى الفوز.

وقال برينان - فى تغريدة على حسابه على تويتر- إن "هذا الاتهام من جانب ترامب دليل دامغ على أنه مصاب بالبارانويا، كما أنه يعكس استمرارا من جانبه فى سوء قراءة الوقائع وقلقا متزايدا وفزعا من التحقيقات الخاصة بالتدخلات الروسية والتى يتولاها المحقق الخاص روبرت مولر." - حسبما ذكر موقع (واشنطن إجزامينر) .

وكان ترامب قد غرد على حسابه على تويتر قائلا: " لماذا بدأت إدارة أوباما تحقيقا فى حملتى الانتخابية قبل موعد الانتخابات بوقت طويل ؟ (وبلا أى دليل على ارتكاب أخطاء) ، لقد أرادت (إدارة أوباما) أن تشوه سمعتى لصالح هنرى كلينتون حتى تفوز بالانتخابات وهو أمر غير مسبوق وفضيحة أكبر من فضيحة ووترجيت! فضلا عن ذلك، لم يحرك أوباما ساكنا إزاء التدخل الروسى"

ونوّه (واشنطن إجزامينر) عن أن ترامب اتهم أوباما أكثر من مرة بالفشل فى إيقاف روسيا عن التدخل فى انتخابات 2016، رغم تحذيرات المجتمع الاستخباراتى من جهود تبذلها موسكو على هذا الصعيد.

ولفت الموقع إلى أنه وبعد أن كشف المجتمع الاستخباراتى الأمريكى عما لديه، قامت إدارة أوباما بطرد 35 دبلوماسيا روسيا وأغلقت مقرّين دبلوماسيين روسيين بالولايات المتحدة، وفرضت عقوبات على هيئات روسية ردا على التدخل فى الانتخابات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكونجرس يطالب "FBI" و "CIA" بتوضيح سر اعتقال ضابط مخابرات سابق

مدير "CIA" السابق: احتمالية وقوع كارثة دستورية حال نشر ترامب مذكرة ضد "FBI"

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة