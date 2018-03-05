مدير "CIA" السابق: ترامب مفزوع من تحقيقات التدخلات الروسية بانتخابات الرئاسة







واشنطن (أ ش أ)

علق مدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق، جون برينان، على اتهام الرئيس دونالد ترامب لسلفه أوباما بتحريك التحقيق فى التدخلات الروسية بالانتخابات الأمريكية لتقليص فرص ترامب فى الفوز.

وقال برينان - فى تغريدة على حسابه على تويتر- إن "هذا الاتهام من جانب ترامب دليل دامغ على أنه مصاب بالبارانويا، كما أنه يعكس استمرارا من جانبه فى سوء قراءة الوقائع وقلقا متزايدا وفزعا من التحقيقات الخاصة بالتدخلات الروسية والتى يتولاها المحقق الخاص روبرت مولر." - حسبما ذكر موقع (واشنطن إجزامينر) .

وكان ترامب قد غرد على حسابه على تويتر قائلا: " لماذا بدأت إدارة أوباما تحقيقا فى حملتى الانتخابية قبل موعد الانتخابات بوقت طويل ؟ (وبلا أى دليل على ارتكاب أخطاء) ، لقد أرادت (إدارة أوباما) أن تشوه سمعتى لصالح هنرى كلينتون حتى تفوز بالانتخابات وهو أمر غير مسبوق وفضيحة أكبر من فضيحة ووترجيت! فضلا عن ذلك، لم يحرك أوباما ساكنا إزاء التدخل الروسى"

ونوّه (واشنطن إجزامينر) عن أن ترامب اتهم أوباما أكثر من مرة بالفشل فى إيقاف روسيا عن التدخل فى انتخابات 2016، رغم تحذيرات المجتمع الاستخباراتى من جهود تبذلها موسكو على هذا الصعيد.

ولفت الموقع إلى أنه وبعد أن كشف المجتمع الاستخباراتى الأمريكى عما لديه، قامت إدارة أوباما بطرد 35 دبلوماسيا روسيا وأغلقت مقرّين دبلوماسيين روسيين بالولايات المتحدة، وفرضت عقوبات على هيئات روسية ردا على التدخل فى الانتخابات.