مديرالشباب والرياضة بالإسماعيلية: البدء فى تنفيذ برنامج التدريب من أجل التوظيف







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن سامي عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وافق علي تنفيذ مبادرة (التدريب من أجل التوظيف ) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة .

وأشارعبد الحليم فى تصريحات صحفية إلى أن مديرية الشباب والرياضه بالإسماعيلية، سوف تنظم برنامج تدريبي خاص بالفتيات، للتأهيل لسوق العمل خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس ولمدة خمسة أيام فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويتضمن اليوم الأول مهارات العرض وإدارة الوقت، واليوم الثاني مهارات التفاوض والتفكير الإبداعي، واليوم الثالث عن كتابة الأعمال وطرق كتابة البريد الالكتروني out look، واليوم الرابع عن power point and sway، واليوم الخامس عن أهمية علوم الكمبيوتر HOC windows tricks.

وأكد مدير الشباب والرياضه على أن، التدريب سوف يكون يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الثانية ظهرا بجامعة قناة السويس، ومن الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 6 مساء بمركز شباب الشيخ زايد، والتدريب يقوم به، متخصصون من الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والإدارة العامة للمشروعات، وسيتم المتابعة وتقييم الأداء من قبل لجنة من الإدارة المركزية، وشركة مايكروسوفت والبرنامج الإنمائي والمجلس القومي للمرأة.