مدرس يعتدى على زملاءه بـ"مطواة" داخل مدرسة ثانوى بالفيوم.. فيديو







كتب أيمن رمضان

عرض الإعلامى معتز الدمرداش، فيديو يظهر اعتداء مدرس ثانوى بمركز سنورس بالفيوم على زملائه بــ"مطواة"، ما أسفر عن إصابة البعض ونشر حالة من الذعر والفزع داخل المدرسة.

وأضاف "الدمرادش"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مثل هذه الأمور تتطلب إجراءات حازمة بجانب الإجراءات القانونية.

من جانبه قال عادل عبد المنعم، وكيل وزارة التعليم بالفيوم، خلال اتصال هاتفى، إن مهنة المدرس مهنة شريفة وهى مهنة الأنبياء والرسل وهى تغرز المبادئ والأخلاق الحميدة فى نفوس النشء ولا يصح أن تقع مثل هذه الأمور داخل المنظومة التعليمية و أمام الطلاب، مشدداً على أنه أمر الشئون القانونية بالتحقيق فى واقعة اعتداء مدرس على زملائه بالمطواة وتم إيقاف المعلم عن العمل.

ولفت وكيل وزارة التعليم بالفيوم إلى أن الواقعة صحيحة ومدير المدرسة قام بالاتصال بقسم الشرطة وحضر رجال الأمن وتم نقل المدرس ونجله إلى قسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة وحبس على ذمة القضية.