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محمد بن زايد يلتقى وزراء داخلية وممثلى دول التحالف الأمنى الدولى

الإثنين، 05 مارس 2018 08:29 م
محمد بن زايد يلتقى وزراء داخلية وممثلى دول التحالف الأمنى الدولى محمد بن زايد





أبوظبى (أ ش أ)
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بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان اليوم الإثنين، مع وزراء داخلية وممثلى دول التحالف الأمني الدولي، فرص التعاون فى المجالات الشرطية والأمنية والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والمعلومات بهدف الإسهام فى السلام العالمى وأمن شعوب العالم كافة.

ورحب محمد بن زايد - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" خلال اللقاء الذى عقد بمناسبة اجتماع وزراء داخلية وممثلى دول التحالف فى أبوظبى - بالوفود المشاركة وتمنى لهم التوفيق والنجاح وتبادل معهم الأحاديث حول مهام ودور التحالف فى التنسيق والتشاور للتصدى ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود و تدابير الوقاية منها.

يذكر أن وزير الداخلية الإماراتى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ترأس - فى وقت سابق اليوم - اجتماعاً لوزراء داخلية دول التحالف الأمنى الدولى الذى يضم " الإمارات وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسنغال والبحرين والمغرب إلى جانب سنغافورة التي انضمت اليوم رسمياً للتحالف الدولى" والذى تم تدشينه فى فبراير من العام الماضى فى العاصمة أبوظبي، ويهدف إلى تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء بما يتوافق مع مصالحها وتوحيد المفاهيم الأمنية والشرطية والتنسيق المشترك حيال الخبرات المتبادلة بالأمن والجرائم، إلى جانب تبادل الآراء والمشورة بين هذه الدول حول مكافحة الجريمة المنظمة.

 


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