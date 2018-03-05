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محافظ مطروح: نستهدف زيادة السكان من نصف مليون لـ 20 مليون نسمة بحلول 2030

الإثنين، 05 مارس 2018 10:01 م
محافظ مطروح: نستهدف زيادة السكان من نصف مليون لـ 20 مليون نسمة بحلول 2030 محافظ مطروح





كتب محسن البديوى
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أكد اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، أن هناك خطة كبيرة لعمل جذب عمرانى بالمحافظة من خلال التنمية وإنشاء العديد من المدن الصناعية والسكنية، مضيفًا: "سكان مطروح الآن نصف مليون نسمة، ونستهدف من خلال مشروعات غرب مصر الوصول بمطروح لـ 20 مليون بحلول 2030".

كما أشار "أبو زيد"، خلال حواره ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، الذى يقدمه معتز بالله عبد الفتاح، ولبنى عسل، عبر فضائية "ON Live"، إلى أن مدينة العلمين تستهدف جذب 2 مليون مواطن فى المرحلة الأولى.

 

وذكر أن حجم التدفق الاستثمارى فى المحافظة ارتفع إلى مليار و 150 مليون جنيه، تشمل مشروعات الطرق والكهرباء والصرف الصحى.


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