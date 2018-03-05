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الإثنين، 05 مارس 2018 05:42 م
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محافظ دمياط يبحث تطوير منظومة التشغيل الآلى للميناء

الإثنين، 05 مارس 2018 04:39 م
محافظ دمياط يبحث تطوير منظومة التشغيل الآلى للميناء جانب من اللقاء





دمياط- معتز الشربينى
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استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بدمياط، وذلك تمهيدا لجولة تفقدية لشركة دمياط لتداول الحاويات، لتفقد أوجه تطوير منظومة التشغيل الآلى التى تربط هيئه ميناء دمياط بمحطة الحاويات لتقديم الخدمات للسفن القادمة بميناء .

 

وقام رئيس الأكاديمية بتسليم درع الأكاديمية للمحافظ خلال اللقاء، الذى حضره اللواء سامى حمودة سكرتير العام للمحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد وكذا وفد الأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا .

 

 


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