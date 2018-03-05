محافظ الفيوم يكرم الفائزين فى مسابقة الإبداع لذوى الاحتياجات الخاصة







الفيوم - رباب الجالى

كرم الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم الفائزين فى مسابقة الإبداع الفنى لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، التى أقيمت بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية جمعية الحق فى الحياة والجمعية الخيرية الإسلامية بالفيوم، وذلك بحضور سكينة عويضة رئيس مجلس إدارة جمعية الحق فى الحياة، حيث كرم كلاً من هناء حسن محمد، ولمياء معوض سعيد، لفوزهما بالمركز الأول فى مسابقة الغناء "إعاقة بصرية"، وتكريم سحر أحمد سيد شلبى لحصولها على المركز الأول فى مجال الرسم "إعاقة سمعية"، وباسم رجب محمود لحصوله على المركز الثانى فى مجال الشعر "إعاقة بصرية"، بمنحهم شهادات التقدير والمكافآت المالية.

وأكد محافظ الفيوم أن ذوى القدرات الخاصة يمثلون فئة مهمة من فئات المجتمع المصرى، منادياً بأهمية رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة صحياً ونفسياً، ودمجهم مع فئات المجتمع من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية المختلفة، مؤكداً سعى المحافظة الدائم لتقديم خدمات متكاملة لذوى الإعاقة بجميع فئاتهم، من خلال تأهيل هذه الفئات باستخدام الوسائل العلمية والعملية، ومشاركة كل منظمات المجتمع المدنى فى الوصول إلى تقديم رعاية شاملة ومتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم داخل المجتمع، ليصبحوا أفراداً مشاركين ومنتجين، لافتاً إلى أنه جارى التنسيق لعمل معرض دائم لذوى الاحتياجات الخاصة لعرض أعمالهم وتسويقها، إضافة لاستكمال إجراءات الاتحاد النوعى لذوى الاحتياجات الخاصة بالفيوم.

وأضاف المحافظ أن الفيوم تتميز بالنشاط المجتمعى الكبير للجمعيات الأهلية، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى تضافر جهود جميع أبنائها المخلصين، وبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

وخلال اللقاء قدم محافظ الفيوم بالغ شكره للقائمين على هذا الإنجاز، كما استمع لمقاطع غنائية وشعرية من المكرمين.