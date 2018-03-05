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الإثنين، 05 مارس 2018 05:37 م
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محافظ الدقهلية: إزالة 15 حالة تعدٍ على بحيرة المنزلة

الإثنين، 05 مارس 2018 04:25 م
محافظ الدقهلية: إزالة 15 حالة تعدٍ على بحيرة المنزلة بحيرة المنزلة - أرشيفية





الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، استعادة 1332 مترا مربعا على شاطئ بحيرة المنزلة بنطاق مركز ومدينة المطرية، وتنفيذ 15 قرار إزالة للتعديات على البحيرة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للثروة السمكية وشرطة البيئة والمسطحات ومركز شرطة المطرية، فى إطار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة بالتعاون مع قطاع الشرطة.

 

جاءت تصريحات المحافظ، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من المحاسب علاء الدين عوض رئيس مركز ومدينه المطرية، بشأن نتائج الحملة المكبرة التى تم تنفيذها لإزالة التعديات على شاطئ البحيرة يوم السبت الماضى، وذلك بمشاركة كل الأجهزة المعنية بالتعاون مع الوحدة المحلية برئاسة رئيس المركز، ومشاركة مساعد مدير الأمن لفرقة الأمن المركزى شمال الدقهلية، مأمور مركز المطرية، القيادات الأمنية بشرطه البيئة والمسطحات، قوات الأمن المركزى، مباحث مديرية أمن الدقهلية.

 

وشدد محافظ الدقهلية، فى بيان، على ضرورة متابعة تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة كل أشكال التعديات والتصدى الحاسم لأى تعديات فى المهد حفاظا على حقوق الدولة وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون، تأكيدا على هيبة الدولة وردع المخالفين.


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