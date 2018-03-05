مبعوث وزير الخارجية الأمريكى لأزمة قطر يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت ساعات







كتب محمود عبد الغنى

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، مبعوث وزير الخارجية الأمريكى لأزمة قطر، الجنرال متقاعد "أنتوني زيني"، و"تيم ليندركينج"، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الخليج والوفد المرافق لهما، مطار القاهرة الدولي، بعد زيارة استغرقت ساعات التقى خلالها وزير الخارجية سامح شكرى.

وأنهى الوفد الأمريكى إجراءات السفر عبر إستراحة كبار الزوار بالمطار، على متن طائرة خاصة.

وكان قد استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، مبعوث وزير الخارجية الأمريكى لأزمة قطر ، و نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الخليج والوفد المرافق لهما، وذلك فى إطار جولة للوفد فى دول المنطقة بغرض بحث سبل حل الأزمة.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تصريح صحفى اليوم ، إن شكرى طرح على الوفد شواغل مصر والدول المقاطعة لقطر حيال استمرار الدور السلبى الذى قامت به الأخيرة فى رعاية الإرهاب والتطرف سواء مادياً أو من خلال توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، ونشر خطاب الكراهية والتحريض، بالإضافة إلى ما تم رصده من تدخلات لها فى الشئون الداخلية للدول العربية، بما يهدد السلم المجتمعى بهذه الدول ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمى العربى ككل.

وأوضح أبو زيدان أن شكرى استمع من المبعوث الأمريكى لنتائج اللقاءات التى أجراها إلى الآن فى إطار جولته بالمنطقة، وتقييمه لجهود المساعى الحميدة التى يبذلها سمو أمير الكويت لحل الأزمة، والتى أشاد بها وزير الخارجية.