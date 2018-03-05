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الإثنين، 05 مارس 2018 05:43 م
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مباحثات روسية سعودية حول سبل تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب

الإثنين، 05 مارس 2018 04:11 م
مباحثات روسية سعودية حول سبل تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب نائب وزير الخارجية الروسى أوليج سيرومولوتوف





أ ش أ
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بحث نائب وزير الخارجية الروسى أوليج سيرومولوتوف، مع مساعد رئيس مجلس الشورى السعودى يحيى الصمعان، سبل تعزيز تعاون موسكو والرياض فى مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية - أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الاثنين - أن الجانبين بحثا بعض المسائل الملحة المتعلقة بسبل تطوير العلاقات الروسية السعودية على مختلف الأصعدة، مع التركيز على تنشيط التعاون الثنائى فى مجال محاربة الإرهاب الدولى وغيره من التحديات والأخطار العالمية.

وأضافت القناة، أن وزارة الخارجية الروسية لم تكشف عن مزيد من التفاصيل حول المباحثات، مشيرة إلى أن اللقاء عقد بحضور سفير السعودية لدى روسيا رائد قرملى، يذكر أن مساعد رئيس مجلس الشورى السعودى يحيى الصمعان يقوم حاليا زيارة عمل إلى روسيا.

 

 

 


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