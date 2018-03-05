ماكرون يدعو لرد أوروبى حال رفع أمريكا للرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم

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دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى رد سريع ومتناسب من الاتحاد الأوروبى فى إطار منظمة التجارة العالمية على خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، واصفا إياها "بالقومية الاقتصادية".

وقال ماكرون - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم مع رئيس وزراء كيبك فيليب كويار بالأليزيه - "إنه إذا تأكد وطبق ما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضى فمن الواضح أن ذلك سيتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية ومن هذا المنطلق سيكون من حق الاتحاد الأوروبى وبموافقة فرنسا، اللجوء إلى إدارة تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية واتخاذ إجراءات مضادة على منتجات وسلع غذائية سيتم تحديدها".

وأضاف الرئيس الفرنسى، "إن اتخاذ الولايات المتحدة هذا الإجراء سيشكل ردا سيئا جدا على المناخ الدولى الذى نعرفه لأنه تطبيق للقومية الاقتصادية"، مشددا على أهمية تحرك الاتحاد الأوروبى سريعا وبشكل متناسب فى إطار منظمة التجارة العالمية.

وكان الرئيس الأمريكى أعلن الأسبوع الماضى أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم لحماية صناعة الصلب الأمريكية التى دمرتها عقود من التجارة غير العادلة.