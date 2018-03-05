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الإثنين، 05 مارس 2018 05:42 م
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مؤتمر كلية البنات بأزهر أسيوط يوصى بترجمة مؤلفات السيوطى بلغات متعددة

الإثنين، 05 مارس 2018 03:44 م
مؤتمر كلية البنات بأزهر أسيوط يوصى بترجمة مؤلفات السيوطى بلغات متعددة المؤتمر الدولى الأول الإمام جلال الدين السيوطى





أسيوط - محمود عجمى
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اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى الأول "الإمام جلال الدين السيوطى ملتقى للعلوم الشرعية والعربية"، الذى تنظمه كلية البنات الإسلامية بفرع جامعة الأزهر فى أسيوط؛ واستمرت فعاليات المؤتمر على مدار يومين ناقش خلالها 55 بحثا بمشاركة باحثين من 12 دولة عربية وإسلامية.

 

وقال الدكتور صلاح رمضان المتحدث الإعلامى بالمؤتمر جاءت توصيات الجلسة الختامية، اليوم الاثنين، بأن تتم العناية بتراث الإمام جلال الدين السيوطى نظرا لتراثه الحافل بالنتاج العلمى الموسوعى، والذى اكتظت به المكتبات العربية والعالمية، وترجمة مؤلفاته للغات الأخرى حتى تتم الاستفادة منها على أوسع نطاق، وتسليط الضوء على تراث العلماء قديما وربطها بما كتب حديثا.

 

كما أوصى المؤتمر بأن يكون الإمام السيوطى ومؤلفاته انطلاقا لحداثة معتدلة بدلا من الحداثة الممقوتة التى تهدم ولا تقوم، أن تكون رسائله محل دراسة وتناول من الباحثين، وأن تكون رسائل السيوطى بمنزلة دساتير اليوم التى تحتاج إلى مذكرات تفسيرية تعطى انطباعا عن تراثنا القديم الذى يعطى ولا ينضب ولا يتوقف عطاؤه مهما تعاقبت الدهور.


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