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لافروف: موسكو متمسكة بمبدأ "قضايا أفريقيا حلولها أفريقية"

الإثنين، 05 مارس 2018 04:15 م
لافروف: موسكو متمسكة بمبدأ "قضايا أفريقيا حلولها أفريقية" وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف





أ ش أ
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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، أن تقسيم دولة السودان الذى فرضته القوى الخارجية لم يحسم الأزمات فيها، وفى جنوب السودان كذلك، مشددا على أن روسيا متمسكة بمبدأ "قضايا إفريقيا حلولها أفريقية".

وأكد لافروف - فى كلمة له خلال مؤتمر صحفى فى لواندا عاصمة أنجولا وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن حل مشكلات إفريقيا يكون على يد الأفارقة أنفسهم وعلى أساس اتفاقيات يتوصلون إليها، دون تدخلات خارجية، يذكر أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد بدأ - فى وقت سابق اليوم- جولة إفريقية تستغرق 5 أيام يزور خلالها أنجولا وزيمبابوى وموزمبيق وناميبيا وإثيوبيا.

 


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