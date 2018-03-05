قبرص تسجل إيرادات سياحية قياسية فى 2017







أ ف ب

أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم الإثنين، أن القطاع السياحى فى قبرص سجل العام 2017 إيرادات قياسية، مستفيدًا من سمعة الجزيرة كوجهة سياحية آمنة فى منطقة مضطربة.

وأورد مكتب الإحصاءات الحكومى، أن إيرادات القطاع السياحى بلغت العام الماضى 2.63 مليار يورو، لتحطم الرقم القياسى لعام 2016، مسجلة زيادة بلغت 11.7%.

وزار الجزيرة خلال العام 2017 نحو 3.65 مليون سائح، مقابل 3.18 مليون عام 2016 بزيادة بلغت 14.6%، إلا أن الإنفاق الفردى اليومى للفترة الممتدة بين يناير وديسمبر 2017 تراجع بـ2.6% (من 78.07 يورو إلى 76.07).

وفى ديسمبر كان اللبنانيون الأكثر إنفاقا مع مبلغ 147.88 يورو يوميا، فى حين كان النروجيون الأقل إنفاقا مع 25.81 يورو يوميا.

وقدم السياح بشكل خاص من بريطانيا وروسيا، وكذلك من ألمانيا والسويد وإسرائيل.

وتعتبر قبرص وجهة آمنة للسياح بعد أن تضررت وجهات سياحية تقليدية أخرى فى شرق المتوسط بسبب الاضطرابات السياسية والمخاوف الأمنية.