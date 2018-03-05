قاتل تاجر المرج يعترف: قتلته بالمبيد الحشرى وقطعت جثته ورميته أسفل الدائرى







كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات العثور على جثة شخص مقتولا أسفل الطريق الدائرى بمنطقة المرج، والذى تبين أنها جثة تاجر حبوب، وكشفت التحريات أن صاحب مقله وراء التخلص منه بسبب مطالبة المجنى عليه له بالأموال المستحقة عليه قيمة الحبوب، وهو ما دفعه للتفكير فى التخلص منه بأن طالبه بالحضور للغذاء معه وإعطاءه الاموال، ووضع المبيد الحشرى فى الطعام، وعقب ذلك أحضر منشار كهربائي وبراميل وقطع جثمانه، وأستأجر تروسيكل ونقل به البراميل وألقى بالجثة أسفل الدائرى، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل تلك الجريمة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لشخص أسفل الطريق الدائري اتجاه مدينة السلام، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "علاء م ع" 49 سنة، عامل زراعى، مسجاة على ظهرها ويرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن (جرح قطعى بالركبة اليسرى) والجثة في حالة تعفن رمى وتم نقلها لمشرحة النيابة.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن المجنى عليه تاجر حبوب، ويتردد على عملائه بمنطقة القاهرة لتحصيل ثمنها، وبتاريخ 26 فبراير الماضى، أبلغت أهليته بغيابه، وحررت محضر بشان ذلك بدائرة مركز شرطة أبو حمص / بحيرة.

وبتكثيف التحريات توصلت إلى أن المجنى عليه تعرف على "محمد ي ع" 36 سنة، صاحب مقلة، السابق اتهامه فى قضية "مشاجرة وضرب"، ومن خلال "منتصر م ع" 28 سنة، صاحب محل موبيليا، لتوريد الحبوب بضمان الأخير لسداد قيمتها، وأن الأول مدين للمجنى عليه بمبلغ 8.300 جنيه، وماطله أكثر من مرة فى السداد فطالب "منتصر م ع" بتسديد المبلغ عنه لكونه ضامن للاتفاق، وأن الأول وراء ارتكاب الواقعة.

وعلى الفور تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه مدين للمجني عليه بمبلغ 8300 جنية قيمة بضاعة وتعثر فى السداد، ونظراً لإلحاح المجنى عليه وتهديده له بالإيذاء لإجباره على تسديد المبلغ ، اختمرت في ذهنه فكرة التخلص منه.

وأشار المتهم أنه وقبل ارتكابه لتلك الواقعة بخمسة أيام قام باعداد العدة وذلك بشراء مبيد حشري واتصل هاتفياً بالمجني عليه وطلب منه التقابل بمنطقة الخصوص بالقليوبية، بزعم قيامه تسديد المديونية وتناول الغذاء بمسكنه "عيش وملح "، وتقابل مع المجني عليه واستضافه بمسكنه بالقليوبية لتناول وجبة غذائية "كبده" ودس له كمية من المبيد الحشري بالطعام ترتب عليها إصابة المجنى عليه بحالة إعياء وقيئ مستمر ووفاته ، وإستولى على هاتفه المحمول ومبلغ 6 ألاف جنية كانا بحوزته.

وأوضح المتهم أنه بدأ فى التخطيط للتخلص من الجثة، حيث توجه لزوج شقيقته "عزام ع ي" 35 سنة، مقاول، وصاحب مطعم، وسلمه مبلغ 6 الاف جنية متحصلات الواقعة بدعوي تسديد ما عليه من ديون واخبره باعتزامه ترك الشقة سكنه لاسترداد مبلغ التامين، واستعار منه منشار كهربائى "صاروخ" لإجراء إصلاحات بالشقة قبل تسليمها لمالكها، وعقب ذلك اشترى برميل كبير الحجم بمبلغ 200 جنية من أحد المحال بمنطقة سكنه ، وتوجه لمسكنه لتقطيع الجثة والتخلص منها ، وشرع في تقطيع الجثه حيث قطع ساق المجنى عليه ولم يتمكن من إستكمال تقطيع باقي الجثه فوضعها داخل جوالين ووضعها بالبرميل وتغطيتها ببطانية وجاكت خاص بشقيقه بقصد إخفاء الجثة خشية افتضاح أمره.

وأضاف المتهم أنه وبذات اليوم طلب من "منتصر م ع" إستئجار تروسيكل بدعوى نقل بعض المستلزمات من الشقة سكنه فقام الأخير باستئجار تروسيكل من "إسحاق ب ن" 42 سنة، سائق، وقاموا بوضع البرميل وبداخله الجثه أعلى التروسيكل دون علم سائقه بمحتواه وتوجها للمنطقة خلف موقف الأقاليم بالمرج الجديدة، وتخلص المتهم من البرميل بمكان العثور عليه.

وأشار المتهم فى اعترافاته بتصرفه فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع "رضا م ي" 51 سنة، صاحب محل هواتف محمولة، والذي بضبطه قرر ببيعه لـ"عطية م ا" 38 سنة، عامل، وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول وأنكرا علمهما بأنه من متحصلات واقعة قتل، وتم بإرشاد المتهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه لدى "عزام ع ي" وبسؤاله نفي علمه بأنه من متحصلات واقعة قتل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.