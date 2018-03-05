فيديو وصور.. مطبات وبلاعات مكشوفه بطريق رأس البر الغربى بقرية السنانية







دمياط عبده عبد البارى

عبر أهالى قرية السنانية وسكان طريق رأس البر الغربى عن غضبهم من سوء حالة الطريق وظلامه مطالبين بسرعة البدء فى استكمال ازدواج الطريق وإنارته لاسيما فى ظل وجود بالوعات مكشوفة ما يهدد حياه المارة وبخاصة فى المنطقة أسفل كوبرى رأس البر العلوى على النيل.

يقول أحمد شعيب أحد الاهالى أن مسئولى المحافظة وشركة موبكو لم يفعلوا شيئا فبعد سنوات من الاحتجاجات على انشاء المصنع وبعد الاتفاقات العديدة على الإلتزام بالهدوء مقابل دعم المصنع للمنطقة المحيطة وتوجيه نسبة من الأرباح كمشاركة مجتمعية للمحافظة كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفتتاحه لتوسعات موبكو برفع نسبة مشاركة موبكو فى التنمية المجتمعية الى 15 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه إلا أن الشركة لم تلتزم بذلك رغم صمت الأهالى عن توصيل خط مياه الشرب من محطة السواحل بطول 5 كيلو الى المصنع لإستخدام تلك المياه فى عمليات التبريد .

وأضاف بالفعل تم الإنتهاء من تغطية مصرف الطابية " نزاز السنانية" بطول 5 كيلو متر لزوم ازدواج طريق رأس البر الغربى إلا ان عملية تمهيد الطريق وإزدواجه توقفت منذ فترة على الرغم من الوعود العديدة التى اطلقها محافظ دمياط بإفتتاح الطريق.

وأوضح السيد فايد احد الاهالى انهم لا يعلمون سبب توقف استكمال ازدواج الطريق الواقع بين مدينتى دمياط ورأس البرهل يعود لأسباب فنية او مادية وبخاصة وان شركة موبكو إتفقت على تنفيذ الشروع وتمويله بالكامل مقابل توصيل خط مياه حلوة اليها وهو ماحدث.

وأكد أنه تحدث مع عدد من عمال إحدى شركات المقاولات التى تعمل بالطريق ومتوقفة منذ شهور وذكر له أن سبب تعطل استكمال مشروع الازدواج تعود للمقاول نفسه بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية من قبل شركة المقاولين العرب مشيرا إلا أن شركات المقاولات التى قامت بتغطية الترعة لم تحصل على مستحقاتها على الرغم من تغطية المصرف منذ 3 سنوات .

من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إن أعمال تنفيذ مشروع ازدواج طريق رأس البر الغربى بإجمالى 21.5 مليون جنيه ، مشيرا الى انه بحث مع المهندس رمزى محمود رئيس قطاع المقاولون العرب، البدء فى أعمال رصف وازدواج طريق رأس البر الغربي، بطول 5 كيلو متر، وذلك لرفع كفاءة الطريق، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة مصنع موبكو، على أعمال رصف وازدواج الطريق، وإسناد تلك الأعمال لشركة المقاولون العرب، وكشف المحافظ عن انه تم إطلاق اسم الشاعر "فاروق شوشة" على الطريق تخليدًا لذكراه.

من جانبه قال المهندس طاهر صلاح مدير عام إدارة الطرق والكبارى بدمياط المالكه للطريق أنه تم اعتماد الرسوم التنفيذية للمشروع من الهيئة العامة للطرق والكبارى وتشمل الأعمال طبقات الإحلال والتجديد، وجار التنفيذ بها ورمى طبقة السن مغطى بالرمال بسمك 65 سنتيمتر، حيث تم تنفيذ الأعمال فى مسافة 200متر طول، وجار استئناف الأعمال حتى نهاية الطريق.



طريق رأس البر الغربى



تاخر إزدواج الطريق



بلاعة مكشوفة



سوء حالة الطريق أسفل كوربى رأس البر



بلاعات مكشوفه



بلاعة مكشوفة