غرفة شركات السياحة: حصول 77 وكالة سعودية جديدة على تراخيص من وزارة الحج







كتب: ميرفت رشاد

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أنه فى إطار متابعة الغرفة للوكلاء السعوديين الجدد المنتظر حصولهم على تراخيص وزارة الحج السعودية، فقد حصلت اليوم الإثنين، 77 وكالة سعودية جديدة على التراخيص الخاصة بهم من وزارة الحج.

وقالت الغرفة، فى بيان لها اليوم، إنها وضعت آلية لسرعة توثيق عقود هذه الوكالات الجديدة مع نظيرتها من الشركات السياحية المصرية للعمل فى سوق العمرة المصرى، تتضمن أن تقوم الشركة السعودية بإرسال خطاب إلى الغرفة، موضحاً به أسماء الخمس شركات المصرية التى ترغب فى التعاقد معها ومرفق به صورة الرخصة الصادرة من وزارة الحج السعودية.

وتأمل الغرفة فى حصول جميع الوكلاء على التراخيص الخاص بهم فى أسرع وقت ممكن حتى يصبح عدد الوكلاء المتاحين للعمل فى السوق المصرى 146 وكيلا سعوديا يمكنهم التعاقد مع 730 شركة سياحة مصرية، وهو عدد أكبر من عدد الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة العام الماضى، وبذلك يكون قد تم إتاحة الفرصة أمام جميع الشركات الراغبة فى العمل فى العمرة لتنفيذ رحلاتها.