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غدًا.. المستشارة الألمانية تفتتح بورصة السياحة ببرلين بمشاركة مصرية

الإثنين، 05 مارس 2018 02:00 ص
غدًا.. المستشارة الألمانية تفتتح بورصة السياحة ببرلين بمشاركة مصرية انجلا ميركل





حسن رمضان
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تفتتح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غد الثلاثاء بورصة السياحة ببرلين (ITB) فى دورتها الـ52 التى تحمل شعار (الإجازة هى طبيعتنا) ، بحضور مسئولين فى السياحة والسفر وشخصيات سياسية وبرلمانية ورؤساء ومنظمين للسياحة والسفر.

وأوضحت الهيئة المنظمة المسئولة عن بورصة السياحة ببرلين، أن المستشارة الألمانية سوف تلقى كلمة الافتتاح فيما سيقدم عمدة برلين مايكل مولر كلمة الترحيب.

وتتضمن الفعاليات كلمات لكل من رئيس الرابطة الاتحادية لصناعة السياحة الألمانية مايكل فرينسيل، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO) زوراب بولوليكاشفيلي، ورئيس وزراء ولاية مكلنبورج - فوربومرن الألمانية مانويلا شفيسيج، ورئيس مجلس إدارة ميسى برلين الدكتور كريستيان جوكه.

وكان المستشار السياحى المصرى فى برلين محمد عبد الجبار قد أعلن أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط سوف تفتتح جناح مصر فى البورصة التى تعد أكبر بورصة للسياحة على مستوى العالم.

وقال عبدالجبار: إن مصر كعادتها كل عام تشارك فى بورصة السياحة ببرلين بوفد كبير يضم أكثر من 80 شركة وفندقًا سياحيًا مصريًا، حيث يعد السائح الألمانى هو رقم واحد بالنسبة للسائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أن عدد السائحين الألمان الوافدين إلى مصر خلال العام الماضى بلغ مليونًا و234 ألف سائح بارتفاع قدره 88.4% عن عام 2016..

 


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السياحة

المشاط

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