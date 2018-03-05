غدا.. وزير الأوقاف يلقى محاضرة لضباط الداخلية بأكاديمية الشرطة

كتب لؤى على

يلتقى غدًا الثلاثاء وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ضباط كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، حيث سيلقى محاضرة هامة تحت عنوان: "دور وزارة الأوقاف فى المواجهة الفكرية للأفكار المتطرفة وآثارها على أمن واستقرار المجتمع".

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، استقبل اليوم الإثنين، وفدًا من المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية، يضم: المفوض توماس ريز، والمفوض دويت باشير مدير وحدة السياسة والبحث بالمفوضية، ومصطفى بوبال وزير مفوض للشئون السياسية، والمفوض كلفرد ماى، للإطلاع على جهود مصر فى مواجهة الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف.

وأطلع الوزير الوفد على جهود الوزارة فى مجال مواجهة الفكر المتطرف وبيان خطورته على المستوى الدولى، وأن التطرف لا دين له ولا خلق، وأنه خطر على الإنسانية جمعاء، وأننا فى حاجة ماسة لتضافر الجهود للقضاء على الإرهاب، كما أطلعهم على جهود وزارة الأوقاف فى ترسيخ أسس التسامح والمواطنة المتكافئة، وأهداهم عددًا من إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة فى مواجهة الفكر المتطرف والعمل على ترسيخ أسس العيش الإنسانى المشترك.