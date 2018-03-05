غدا.. سامح شكرى يلتقى وزير خارجية جزر القمر

غدا.. سامح شكرى يلتقى وزير خارجية جزر القمرالإثنين، 05 مارس 2018 10:36 م
وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، غدا الثلاثاء، محمد الأمين صيف وزير خارجية جزر القمر، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
ويفتتح السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية، وذلك بمقر الوزارة، وبحضور المستشار ياسر المعبدى عضو الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة المعنية بانتخابات المصريين بالخارج، البرنامج التدريبي لأعضاء وزارة الخارجية الذين سيتم إيفادهم للمعاونة فى الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية بالبعثات المصرية بالخارج.
إضافة تعليق
صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب
الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة