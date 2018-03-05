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غدا.. سامح شكرى يلتقى وزير خارجية جزر القمر

الإثنين، 05 مارس 2018 10:36 م
غدا.. سامح شكرى يلتقى وزير خارجية جزر القمر وزير الخارجية سامح شكرى





كتب أحمد جمعة
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يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، غدا الثلاثاء، محمد الأمين صيف وزير خارجية جزر القمر، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
 
 
 
ويفتتح السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية، وذلك بمقر الوزارة، وبحضور المستشار ياسر المعبدى عضو الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة المعنية بانتخابات المصريين بالخارج، البرنامج التدريبي لأعضاء وزارة الخارجية الذين سيتم إيفادهم للمعاونة فى الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية بالبعثات المصرية بالخارج.

 


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