غدا.. بدء إجراء القرعة لحاجزى أراضى الإسكان الاجتماعى والأكثر تميزا







كتب أحمد حسن

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية، فى إجراء القرعة العلينة على الأراضى الأكثر تميزا، وأراضى الإسكان الاجتماعى، التى تضمنته القرعة التكميلية الأخيرة اعتبارا من غدا الثلاثاء.

وبشأن قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، قال المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم إجراء القرعة للأراضى التالية بمدينة العاشر من رمضان، عمارات مسلسل المنطقة 1،2،3 يوم الثلاثاء 6/3/2018، وعمارات مسلسل المنطقة 4،5،6 يوم الأربعاء 7/3/2018، وعمارات مسلسل المنطقة 7،8،9، 10،11، يوم الخميس 8/3/2018.

وأوضح أنه سيتم إجراء القرعة للأراضى التالية بمدينة السادات، عمارات مسلسل المنطقة 1، 3، يوم الأحد 11/3/2018، وعمارات مسلسل المنطقة 2، 4، 5، يوم الإثنين 12/3/2018، وعمارات مسلسل المنطقة 6، 7، 11، يوم الثلاثاء 13/3/2018، وعمارات مسلسل المنطقة 8، 12، يوم الأربعاء 14/3/2018، وعمارات مسلسل المنطقة 9، 10، يوم الخميس 15/3/2018، وذلك فى استاد المقاولون العرب، وسيتم يوم السبت 17/3/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل المنطقة 1، بمدينة الفيوم الجديدة، وعمارات مسلسل المنطقة 1، بمدينة طيبة الجديدة، وعمارات مسلسل المنطقة 1، 2، 3، 4 بمدينة قنا الجديدة، وذلك بمقر الجهاز بكل مدينة، وسيتم إجراء القرعة للأراضي التالية بمدينة بدر، عمارات مسلسل المنطقة 1، 3، يوم الأحد 18/3/2018، وعمارات مسلسل المنطقة 2، 4، يوم الثلاثاء 20/3/2018، وسيتم إجراء القرعة لعمارات مسلسل المنطقة 1، بمدينة بنى سويف، يوم الأربعاء 21/3/2018، وذلك في استاد المقاولون العرب، وسيتم إجراء القرعة لعمارات مسلسل المنطقة 1، 2، 3، بمدينة برج العرب الجديدة، يوم الخميس 5/4/2018، وذلك في الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى بالإسكندرية.

وبخصوص قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا، أضاف المهندس طارق السباعى: سيتم يوم الخميس 22/3/2018، إجراء القرعة لعمارات مسلسل المنطقة 1، بمدينة بنى سويف الجديدة، وعمارات مسلسل المنطقة 1، بمدينة الشروق، وعمارات مسلسل المنطقة 1، 2، بمدينة 6 أكتوبر، وعمارات مسلسل المنطقة 1،2،3،4،5 بمدينة الشيخ زايد، وعمارات مسلسل المنطقة 1، 2، بمدينة دمياط الجديدة، وعمارات مسلسل المنطقة 1، 2، 3، بمدينة العبور، ولجميع المناطق، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك فى استاد المقاولون العرب.