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غدا.. انطلاق فعاليات مؤتمر "من أجل صحافة بيانات متعمقة"

الإثنين، 05 مارس 2018 05:15 م
غدا.. انطلاق فعاليات مؤتمر "من أجل صحافة بيانات متعمقة" صحافة البيانات -أرشيفية





كتب محمد أسعد
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ينطلق غدا، الثلاثاء، مؤتمر "من أجل صحافة بيانات متعمقة"، الذى تنظمه شبكة صحفيى البيانات العرب، ومن المقرر أن يستمر فى الفترة ما بين 6 إلى 8 مارس الجارى، بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

وتستهدف الشبكة من خلال مؤتمرها، مشاركة أساسيات صحافة البيانات مع الصحفيين العرب، وتشجيعهم على إنتاج قصص صحفية مدفوعة بالبيانات، والمشاركة فى المسابقات الدولية المعنية بصحافة البيانات، فضلًا عن الخروج بمحتوى تعليمى من خلال المحاضرات والجلسات التى يعقدها المؤتمر.

ومن المُقرر أن يناقش المؤتمر مفهوم الصحافة المتعمقة، وجمع البيانات وتنظيفها واستخراجها والتحقق منها، وكيفية استخدام جداول جوجل وعرض الموضوعات الصحفية بطريقة تفاعلية، فضلًا عن تناول موضوعات أخرى مثل مبادئ الإحصاء والرياضيات والتكويد وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، إذ يضم المؤتمر ما يقرب من 30 جلسة تنعقد بالتوازى، يحاضر فيها ما يقرب من 50 متحدثا من مختلف دول العالم، ويشارك بالحضور أكثر من 300 شخص من مصر ومختلف الدول العربية.


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