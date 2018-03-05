ضبط 1587 مخالفة مرورية بحملة أمنية فى القليوبية

ضبط 1587 مخالفة مرورية بحملة أمنية فى القليوبيةالإثنين، 05 مارس 2018 04:04 م
حملة مرورية -أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعى والدائرى والطرق العامة بالمدن لتحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفين، وأسفرت الحملة عن ضبط 1587 مخالفة مرورية متنوعة.
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية يفيد شن حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعى والدائرى وعدد من الطرق العامة بين المدن، وأسفرت الحملة عن ضبط 1587 مخالفة مرورية متنوعة شملت السير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ، والسير بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص وقيادة صغار السن بالمخالفة للقانون، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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