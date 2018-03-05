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الإثنين، 05 مارس 2018 01:32 م
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ضبط مستريح استولى على 3 ملايين جنيه من ضحاياه

الإثنين، 05 مارس 2018 12:10 م
ضبط مستريح استولى على 3 ملايين جنيه من ضحاياه المستريح يلهف أموال الضحايا





كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية قرابة الـ 3 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأدوات المعدنية.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة، لمُكافحة الجريمة بكافة صورها وخاصةً جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بالمخالفة لأحكام القانون، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها ، حيث تلقت الإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بلاغاً من عدد من المواطنين بقيام " أحمد .ك . ت - سن 38 ، فنى إنتاج بإحدى شركات المنتجات الكهربائية بالعاشر من رمضان بالشرقية ، ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت (2,902,500 جنيه)، وذلك بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الأدوات المعدنية ، مقابل أرباح شهرية بالمُخالفة للقانون وإمتناعه عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ.

 

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القاهرة تم ضبط المتهم أثناء تواجده في الساحل بالقاهرة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.


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