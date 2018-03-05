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ضبط شخص جمع 4 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الإثنين، 05 مارس 2018 12:34 م
ضبط شخص جمع 4 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج أموال-أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وشقيقه مقيم بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة عقب إستبدالها للجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء.
 
اكدت  معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموالبالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمد ج.م،" سائق " يعمل بإحدى الدول العربية " وشقيقه "عصام" صاحبمعرض سيارات ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ بتجميع  مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملةالأجنبية من خلال الأول المتواجد خارج البلاد وإرسالهاللثانى الذى يقوم بدوره بإستبدالها للجنيه المصرى خارجنطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالهابموجب حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج من أبناءمحافظتهما والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مما يعد عملاًمن أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
 
وبإستدعاء المتهم الثانى إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراكمع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما من خلال الفحص المستندى بلغت ( 4,000,000 - أربعة ملايين جنيه ) خلالالعامين الماضيين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
 

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