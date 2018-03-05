ضبط شاب استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى التسويق الشبكى







كتب محمود عبد الراضى

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال التسويق الشبكى عبر الإنترنت، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة الجرائم بشتى صورها، خاصة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تلقت إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بلاغاً من المواطن "مجدى.أ" طالب جامعى بقيام "سعيد.أ.م" طالب، مقيم السلام بالقاهرة، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 3 آلاف جنيه بزعم توظيف ذلك المبلغ فى مجال التسويق الشبكى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور باتخاذ طرق احتيالية من خلال إيهام المواطنين بأنه يعمل مندوب لإحدى الشركات التجارية تعمل فى مجال التسويق الشبكى عبر الإنترنت، وأنه أثناء اشتراكه كعضو فى هذه الشركة سوف يحقق أرباحا كبيرة، حيث استطاع المتهم جذب عدد كبير من العملاء بلغ عددهم 32 عميلا وحجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت 64 ألف جنيه مصرى، وباستدعاء المتهم وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.