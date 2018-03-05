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ضبط سائق وعامل سرقا 50 ألف جنيه من سيارة بالطريق الدائرى فى القليوبية

الإثنين، 05 مارس 2018 06:56 م
ضبط سائق وعامل سرقا 50 ألف جنيه من سيارة بالطريق الدائرى فى القليوبية حبس - أرشيفية





القليوبية-نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية القبض على سائق وعامل قاما بمغافلة سائق واستوليا منه على مبلغ 50 ألف جنيه وهاتفه المحمول أثناء توقفه بسيارته على الطريق الدائرى بالقناطر الخيرية لاستبدال إطار السيارة، واعترفا بارتكاب الواقعة وارشدا عن المبلغ المتبقى معهما وتولت النيابة التحقيق.


وتلقى الرائد محمد فتحى رئيس مباحث  مركز القناطر الخيرية بلاغا من أشرف عبدالله محمد عبدالله  42 سنة سائق يفيد أنه أثناء توقفه أعلى الطريق الدائرى قبل نزلة باسوس بالسيارة قيادته رقم و س 9853 نقل لاستبدال إطار السيارة فوجئ بشخصين مجهولين يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قاما بمغافلته استوليا على هاتفة المحمول ومظروف بداخلة مبلغ مالي 50 ألف جنيه من أعلى تابلوه السيارة وفروا هاربين.


واهتم اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية بالواقعه فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى وتوصلت التحريات إلى أنه وراء ارتكاب الواقعه كلا من محمود م 23 سنة سائق ومحمد ع 26 سنة عامل وتوصلت التحريات، أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات وقائديها على الطريق ليلا أثناء توقفهم بسيارتهم وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين.


واعترفا تفصيلاً بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات الهاتف المحمول وكذا مبلغ مالى 25 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه وقررا إنفاق باقى المبلغ على تسديد بعض ديونهما وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمان للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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