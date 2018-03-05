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ضبط أسلحة ومواد مخدرة بحملة أمنية فى الجيزة

الإثنين، 05 مارس 2018 10:58 ص
ضبط أسلحة ومواد مخدرة بحملة أمنية فى الجيزة حملة أمنية - صورة أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية خاصة بقطاع الجنوب والمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى قطاع أكتوبر، حيث أسفرت حملة من ضبط 33 قضية مخدرات، و14 سلاح نارى وأبيض، بالإضافة إلى تنفيذ 255 حكما قضائيا.

 

كما شارك ضباط شرطة المرافق بالحملة، حيث تم تحرير وإزالة 420 مخالفة تعدى وإشغال طريق، بالطريق الدائرى وعدة مناطق أخرى بالمحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على أراضى الدولة ونهر النيل.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 81 قضية تموينية، ضبط خلالها كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط أطنان من الدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، ومواد غذائية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 


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