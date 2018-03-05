صيد الأسماك بالكهرباء ينهى حياة سائق توك توك بكرداسة

صيد الأسماك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
فارق سائق توك توك الحياة، حيث أصيب بصعق كهربائى، أثناء لجوئه إلى وسيلة صيد الأسماك بالكهرباء فى كرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى العميد خالد كامل مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد انتشال رجال الإنقاذ النهربى جثة " فاروق.ن" سائق توك توك من ترعة المريوطية.
وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن المتوفى أثناء استخدامه وسيلة صيد موصلة بالكهرباء لصيد الأسماك، اصيب بصعق كهربائى مما اسفر عن مفارقته اليحاة وسقوطه بالترعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
صور.. الأقصر تحتفى بالطالبة الأولى بالعالم العربى فى مسابقة التحدث بالعربية الفصحى.. المحافظ يكرم آلاء حجاج ووكيل التعليم ومدرستها ينظمون احتفالية.. والفائزة تؤكد: اللهجة الصعيدى ساعدتنى
الرياضة المصرية فى يوم.. 3مواجهات بالأسبوع 28 للدورى.. طنطا فى ضيافة المقاولون.. الاتحاد أمام سموحة والإنتاج مع الداخلية.. بعثة الزمالك تغادر أديس بابا لمواجهة ديشا.. وانعقاد قرعة بطولة أفريقيا لـسيدات الطائرة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة