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صيد الأسماك بالكهرباء ينهى حياة سائق توك توك بكرداسة

الإثنين، 05 مارس 2018 12:14 م
صيد الأسماك بالكهرباء ينهى حياة سائق توك توك بكرداسة صيد الأسماك - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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فارق سائق توك توك الحياة، حيث أصيب بصعق كهربائى، أثناء لجوئه إلى وسيلة صيد الأسماك بالكهرباء فى كرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد خالد كامل مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد انتشال رجال الإنقاذ النهربى جثة " فاروق.ن" سائق توك توك من ترعة المريوطية.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن المتوفى أثناء استخدامه وسيلة صيد موصلة بالكهرباء لصيد الأسماك، اصيب بصعق كهربائى مما اسفر عن مفارقته اليحاة وسقوطه بالترعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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