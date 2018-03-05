صور.. وكيل البرلمان بمؤتمر "جهينة" الحاشد لتأييد الرئيس السيسى







سوهاج محمود مقبول

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، فى إطار فعاليات الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤتمرا جماهيرية كبيرا بمركز جهينة وبحضور وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، وإستضافه من النائب خالد أبوزهاد نائب جهينة وحضور النائب أحمد هريدى والنائب هشام الشطورى والنائب فيصل الشيبانى والشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف، وومثل الكنيسة وعمد ومشايخ وكبار العائلات وعواقلها بمراكز طما وطهطا وجهينة وعمداء الكليات.

بدأ المؤتمر بالقران الكريم وبعدها السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وتم استعراض إنجازات الرئيس السيسي فى مختلف المجالات خلال الفترة الرئاسية الأولى، مع دعوة الجماهير للاحتشاد فى أيام الانتخابات، بهدف توصيل رسالة للعالم أجمع بشأن قدرة الشعب المصرى على دعم رئيسه والحفاظ على الاستقرار والعبور إلى المستقبل.

تحدث النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب خلال المؤتمر عن إنجازات الرئيسى عبدالفتاح السيسى خلال فترة ولايته الأولى من شبكات الطرق ومصانع وإسكان إجتماعى وبنية تحتية كل هذه المشروعات سوف يجنى المواطن المصرى ثمارها خلال السنوات القادمة وهذا هو الدافع القوى من أجل الخروج لإنتخاب السيسى لولاية أخرى .

وعلى جانب آخر، أشاد وهدان بالمشاركة القوية للسيدات بالصعيد فى مثل تلك المؤتمرات وهذا يوضح الشكل الجديد الذى وصلت إليه سيدات الصعيد من وعى وثقافة للمشاركة فى الحياة السياسية جنبا إلى جنب مع الرجال والتعبير عن حقهم الدستورى فى إختيار من يمثلهم من أجل تحقيق طموحاتهم فى المرحلة القادمة.

وقال النائب خالد أبوزهاد نائب جهينة، إن أهالى جهينة يؤيدون ترشح الرئيس السيسى لفترة ثانية بكل حب وأن هذا المؤتمر للتعريف بانجازات الرئيس التى تحققت خلال الفترة السابقة وضرورة دعم انتخابه لفترة قادمة ضمانا لاستمرار الإنجازات.

وأكد النائب أحمد هريدى عضو مجلس النواب، أنه يجب الوقوف صفا واحدا لبناء الدولة والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبل، لافتا إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية دور وطنى.

وقال المهندس محمد لبيب، المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بسوهاج، إن المؤتمر يأتى لدعم الرئيس من أجل المحافظة على الوطن وصد الفتن التى تنسج له، ورغبة من أهالى سوهاج فى استكمال مسيرة التقدم والتنمية التى كانت انطلقت وحتى يجنى الشعب المصرى ثمار ما تحمله فى الفترة الماضية من أجل نهوض الدولة وتقدمها وأن تعود مصر إلى مكانها الصحيح على الساحتين الدولية والإقليمية.

أما الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف فقال إنه لن يبنى مصر إلا شبابها وأن خروج هذه الجموع للمشاركة في هذا المؤتمر الكبير لدعم وتأييد الرئيس السيسى لهو خير دليل على ما وصل إليه المصريين على وعى وإدراك، مضيفا:"الشعب يعلم جيد كيف يميز بين الشئ الجيد الذى ينفعه وبين السيئ الذى يضره وإننا هنا لنقول كلمة حق أن مصر تغيرت إلى الأحسن ونحن في معركة كبيرة وقوية هي معركتنا مع الإرهاب هذا الإرهاب الذى لا دين ولا وطن له وكل هدفه هو قتل الأمة وتحطيم مقدراتها ولكننى أقول له مهما فعلت فلن تستطيع أن تهز ذرة تراب واحدة من تراب مصر فمصر محفوظة بإذن الله وإننا سنظل خلف قيادتنا السياسية ندعمها حتى تصل مصر إلى بر الأمان حفظ الله مصر شعبا وجيشا وشرطة".



























































































