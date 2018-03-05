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صور.. مياه الصرف الصحى تغرق مجمع التأمين الصحى بنجع حمادى

الإثنين، 05 مارس 2018 02:00 ص
صور.. مياه الصرف الصحى تغرق مجمع التأمين الصحى بنجع حمادى مياه الصرف الصحى فى محيط مجمع التأمين الصحى





قنا – هند المغربى
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مبنى التأمين الصحى بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، والذى يخدم الآلاف المواطنين من قرى ونجوع المركز، يشهد حالة من الإهمال على خلفية تحطم الأساسات بالمبنى وكذلك غرق ساحة المبنى بمياه الصرف الصحى ووجود نقص شديد في الأدوية دون إهتمام من المسئولين.

وأكد عدد من المواطنين المترددين على المجمع، أنهم تقدموا بشكوى للنيابة الإدارية مؤكدين خلال الشكوى على وجود إهمال جسيم ومخالفات منها عدم وجود أخصائي تحاليل طبية بالمعمل الخاص بالمجمع، وعدم وجود غرفة خاصة بالنفايات مما يعرض المواطنين للإصابة بالعدوي البكترية مع نقل معمل التحاليل ب"طرقة" الأستقبال مما يهدد إصابة المترددين بالإضافة إلى غرق الطرق والساحة بمياه الصرف الصحى وعدم وجود أغطية بغرف تفتيش الصرف الصحى مما يعرض المواطنين والأطفال للخطر.

وشكا المواطنون أيضا من وجود كثير من الأوراق الهامة بالمناور الخاصة بالمجمع معرضة للتلف، بالإضافة إلى نقص الأدوية في صيدلية القوى العاملة وفى الصيدلية التجارية مما يدفع المرضى لشراء الأدوية من الخارج على حسابهم الخاص.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح وشاحى مدير عام التأمين الصحى بمحافظة قنا، أنه لم يتلق أى شكاوى من وجود مشكلة في الصرف الصحى لمجمع التأمين الصحى بمركز نجع حمادى، مؤكدا أن وجود مشكلة في توزيع الصيادلة على الصيدليات أمر داخلى سيتم النظر فيه، لافتا أنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد تقرير مفصل عن المشكلات التي تم طرحها بالشكوى مضيفا أنه سيقوم بزيارة تفقدية للمجمع لحل المشكلات في حالة التأكد من وجودها بالمجمع .


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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