صور.. مظاهرات فى نيوديلهى ضد شراء الهند لـ36 طائرة من طراز "رافال"







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

خرجت مظاهرات فى نيودلهى ضد صفقة شراء 36 طائرة من طراز "رافال"، ورفض الحكومة الاعلان عن السعر الحقيقى لصفقة شراء الطائرات، وبعد مفاوضات طويلة وقعت الهند، صفقة لشراء 36 طائرة رافال فرنسية بقيمة تضاهى 7,8 مليار يورو، بعد جدل استمر نحو عام ونصف حول الشروط المالية للعقد

وقعت الهند صفقة لشراء 36 مقاتلة من طراز رافال من فرنسا، بقيمة نحو 7.8 مليار يورو (8.7 مليار دولار) فى أول صفقة كبيرة تبرمها الهند منذ عقدين لشراء طائرات حربية.

ووقع الاتفاق وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لو دريان مع نظيره الهندى مانوهار باريكار فى نيودلهي، بعد جدل طويل حول الشروط المالية بين نيودلهى وشركة داسو للطيران المنتجة لطائرات رافال ، .وقالت وزارة الدفاع الهندية إنها ستحدد سعر الصفقة لاحقاً، لكن مسؤلين ذكروا أنه يقترب من 7.8 مليار يورو.



اعتقال متظاهرين فى الهند



جانب من الاحتجاجات



جانب من الاحتجاجات فى الهند



احتجاجات فى الهند



مظاهرات فى نيودلهى