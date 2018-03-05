video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 مارس 2018 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرات فى نيوديلهى ضد شراء الهند لـ36 طائرة من طراز "رافال"

الإثنين، 05 مارس 2018 03:48 م
صور.. مظاهرات فى نيوديلهى ضد شراء الهند لـ36 طائرة من طراز "رافال" مظاهرات فى الهند ضد شراء 36 طائرة رفال





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

خرجت مظاهرات فى  نيودلهى ضد صفقة شراء 36 طائرة من طراز "رافال"، ورفض الحكومة الاعلان عن السعر الحقيقى لصفقة شراء الطائرات، وبعد مفاوضات طويلة وقعت الهند، صفقة لشراء 36 طائرة رافال فرنسية بقيمة تضاهى 7,8 مليار يورو، بعد جدل استمر نحو عام ونصف حول الشروط المالية للعقد

وقعت الهند صفقة لشراء 36 مقاتلة من طراز رافال من فرنسا، بقيمة نحو 7.8 مليار يورو (8.7 مليار دولار) فى أول صفقة كبيرة  تبرمها الهند منذ عقدين لشراء طائرات حربية.

 ووقع الاتفاق وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لو دريان مع نظيره الهندى مانوهار باريكار فى نيودلهي، بعد جدل طويل حول الشروط المالية بين نيودلهى وشركة داسو للطيران المنتجة لطائرات رافال ، .وقالت وزارة الدفاع الهندية إنها ستحدد سعر الصفقة لاحقاً، لكن مسؤلين ذكروا أنه يقترب من 7.8 مليار يورو.

اعتقال متظاهرين فى الهند
اعتقال متظاهرين فى الهند

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من الاحتجاجات فى الهند
جانب من الاحتجاجات فى الهند

 

احتجاجات فى الهند
احتجاجات فى الهند

 

مظاهرات فى نيودلهى
مظاهرات فى نيودلهى

 

مظاهرات الهند
مظاهرات الهند

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مظاهرة فى الهند للتضامن مع الشعب السورى والمطالبة بوقف الحرب (صور)

مظاهرات

نيوديلهى

شراء الهند

36 طائرة

رافال



لا تفوتك
استطلاع "مترو": محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

استطلاع "مترو": محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

صور.. العالم هذا الصباح.. "أوسكار 90" جوائز وفساتين بحفل هوليوودى.. شرطة أردوغان تسحل النساء وتعتقل 15 امرأة بأنقرة.. تحالف "برلوسكونى" فى مقدمة انتخابات إيطاليا.. ومستشار بابا الفاتيكان أمام القضاء بتهم جنسية

صور.. العالم هذا الصباح.. "أوسكار 90" جوائز وفساتين بحفل هوليوودى.. شرطة أردوغان تسحل النساء وتعتقل 15 امرأة بأنقرة.. تحالف "برلوسكونى" فى مقدمة انتخابات إيطاليا.. ومستشار بابا الفاتيكان أمام القضاء بتهم جنسية

الأهلى يحذر عبد الله السعيد من التهاون فى التدريبات بسبب "الدولارات"

الأهلى يحذر عبد الله السعيد من التهاون فى التدريبات بسبب "الدولارات"

الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة